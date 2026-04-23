’Seminare idee’ con Recalcati Finzi e Di Paolo

Desiderio, nella sua etimologia, de-sidera, significa ‘mancanza di stelle’. E dunque buio, l’assenza che aspetta di essere colmata. Dopo la parola "coraggio", che ha guidato la prima edizione del festival Seminare Idee (nella foto, la presentazione), la parola "desiderio" sarà il filo rosso della seconda edizione della rassegna culturale ideata e diretta da Annalisa Fattori e Paola Nobile, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato col contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Provincia di Prato. Dal 5 al 7 giugno nelle piazze e nei chiostri della città si terranno 32 appuntamenti, tra dialoghi, conferenze, reading, laboratori.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Seminare Idee Festival Città di Prato: tre giorni di incontri per esplorare il desiderio; A Prato Seminare Idee Festival con 32 eventi dedicati al 'desiderio'; Prato, il desiderio al centro della seconda edizione di Seminare Idee Festival; Tutto pronto per la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato. Il tema scelto è 'desiderio'.

A Prato Seminare Idee Festival con 32 eventi dedicati al 'desiderio'Saranno 32 gli appuntamenti, tra dialoghi, conferenze spettacolo, reading, laboratori e workshop, della seconda edizione di 'Seminare Idee Festival Città di Prato', il festival di approfondimento e co ... ansa.it

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A Prato Seminare Idee Festival con 32 eventi dedicati al 'desiderio'. Seconda edizione dal 5 al 7 giugno con oltre 35 relatori di diverse discipline #ANSA x.com

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno prenderà il via la seconda edizione di “Seminare idee Festival Città di Prato”, il festival di approfondimento e condivisione culturale che coinvolge tutta la città con 32 iniziative gratuite e aperte a tutti. Il programma completo è - facebook.com facebook