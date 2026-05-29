A Roland Garros sono state eliminate diverse teste di serie, compreso il numero uno del ranking mondiale. Anche il campione in carica e altri favoriti si sono fermati prima di raggiungere la finale. La competizione continua senza alcune delle principali figure previste, lasciando aperto il torneo a sorprese e nuove possibilità per i partecipanti meno quotati. La fase a eliminazione diretta prosegue con molti incontri ancora da disputare.

AGI - Come in un celebre film con Christopher Lambert di molti anni fa, alla fine ne resterà uno solo. Dopo Sinner, Medvedev, Fritz, Shelton, Bublik, esce al secondo terzo turno del Roland Garros anche Novak Djokovic. Ne resterà uno solo. Ma chi sarà? L’unica certezza, infatti, è che al momento è del tutto azzardato fare previsioni. Le teste di serie a Parigi, complice il caldo record e una non proprio intelligente programmazione degli organizzatori che non hanno voluto favorire i più forti (vedi Sinner in campo alle ore 12) e, con loro, lo spettacolo, cadono come mosche. Della top 10 restano in gara Alexander Zverev – ora il vero favorito del torneo, aspettando l’ennesimo colpo di scena – Auger-Aliassime e Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Roland Garros morìa di teste di serie, fuori anche Djokovic

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