Nel torneo ATP Masters 1000 di Madrid, si registrano ulteriori eliminazioni di teste di serie del tabellone di Sinner. Tra i giocatori usciti di scena ci sono anche Rublev e De Minaur. L’australiano, numero 5 del seeding, è stato sconfitto dalla wild card locale Rafael Jodar con un punteggio di 6-3 6-1. La vittoria di Jodar modifica il quadro dei quarti di finale, dove Sinner potrebbe affrontare un nuovo avversario.

Per quanto concerne il potenziale avversario di Sinner agli ottavi, invece, resta in corsa il britannico Cameron Norrie, numero 19 del seeding, che elimina il ceco Tomas Machac per 6-2 6-7 (6) 7-6 (5). In campo al momento, invece, lo statunitense Tommy Paul, numero 15, che affronta l’argentino Thiago Agustín Tirante. La Spagna si coccola il nuovo fenomeno Rafael Jodar: De Minaur travolto. E Sinner era in tribuna. Sinner onesto: “Senza Alcaraz alcune cose cambiano, ma il tennis ha bisogno di lui. Devo diventare più forte” Cosa cambia nel sorteggio del Roland Garros senza Alcaraz? Resta la mina vagante Djokovic per la semifinale Sinner onesto: “Senza Alcaraz alcune cose cambiano, ma il tennis ha bisogno di lui.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moria di teste di serie del tabellone di Sinner: salutano anche Rublev e De Minaur. Fuori la mina vagante Machac

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