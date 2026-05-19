Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026 | orario programma teste di serie streaming

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio alle 14:00 si terrà il sorteggio del tabellone del Roland Garros 2026, torneo di tennis che si svolge sulla terra rossa di Parigi. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e online, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’estrazione delle teste di serie e le prime sfide del torneo. Il sorteggio rappresenta il primo passo ufficiale verso uno dei quattro grandi appuntamenti stagionali, che attirerà numerosi atleti e pubblico.

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Giovedì 21 maggio, alle ore 14:00, andrà in scena il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione si avvicina e sulla terra rossa di Parigi le emozioni non mancheranno. 128 giocatori e altrettante giocatrici si sfideranno e soltanto uno di loro potrà alzare la coppa domenica 7 giugno. In casa Italia il contingente sarà abbastanza numeroso. In attesa di quello che accadrà nelle qualificazioni, Jannik Sinner guiderà la truppa tricolore. Il n.1 del mondo, reduce dai trionfi in serie nei Masters1000, ultimo dei quali a Roma, è il grande favorito della vigilia. L’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, campione nel 2024 e nel 2025, è importante in questo senso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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