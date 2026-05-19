Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026 | orario programma teste di serie streaming

Giovedì 21 maggio alle 14:00 si terrà il sorteggio del tabellone del Roland Garros 2026, torneo di tennis che si svolge sulla terra rossa di Parigi. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e online, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’estrazione delle teste di serie e le prime sfide del torneo. Il sorteggio rappresenta il primo passo ufficiale verso uno dei quattro grandi appuntamenti stagionali, che attirerà numerosi atleti e pubblico.

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Giovedì 21 maggio, alle ore 14:00, andrà in scena il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione si avvicina e sulla terra rossa di Parigi le emozioni non mancheranno. 128 giocatori e altrettante giocatrici si sfideranno e soltanto uno di loro potrà alzare la coppa domenica 7 giugno. In casa Italia il contingente sarà abbastanza numeroso. In attesa di quello che accadrà nelle qualificazioni, Jannik Sinner guiderà la truppa tricolore. Il n.1 del mondo, reduce dai trionfi in serie nei Masters1000, ultimo dei quali a Roma, è il grande favorito della vigilia. L’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, campione nel 2024 e nel 2025, è importante in questo senso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026: orario, programma, teste di serie, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CZY IGA WITEK JEST JU GOTOWA NA ZWYCISTWO W ROLAND GARROS SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ RZYM Sullo stesso argomento Sorteggio Roland Garros 2026: orario, programma, dove vederlo in streamingIl sorteggio del tabellone principale del Rolanda Garros 2026 di tennis si terrà alle ore 14. Sorteggio ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming, teste di serieCresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla... Tennis fin da quando ero piccina; la prima parte delle mie vacanze estive si divideva tra seguire il Tour, il Roland Garros e Wimbledon in tv, con le grandi voci che raccontavano: Adriano De Zan (e poi il figlio Davide), Galeazzi, Rino Tommasi e Gianni Clerici. x.com Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026: orario, programma, teste di serie, streamingGiovedì 21 maggio, alle ore 14:00, andrà in scena il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione si avvicina e sulla terra rossa di ... oasport.it Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro ... oasport.it