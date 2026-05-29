Il rito mattutino degli italiani sa di un caffè espresso preso al volo al bar, ma da abitudine rischia di trasformarsi in un privilegio per pochi. Il caffè, stringendo la lente della geoeconomia, è oggi il termometro perfetto di un pianeta che si sta surriscaldando e politicamente instabile. Non si tratta di una novità, già dieci fa anni era stata fatta una profezia: il cambiamento climatico cancellerà il 50% delle terre coltivabili. A rilanciare l’allarme è stato ieri Andrea Illy, presidente di illycaffè, che ha fotografato un mercato stretto tra tensioni politiche che bloccano il commercio e siccità, come quella che sta decimando i raccolti di Arabica nel Minas Gerais in Brasile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A rischio il 50% del caffè. E ora diventa un bene di lusso

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Caffè Italia * 23/05/26 reddit

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