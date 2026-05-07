L’economia dell’algoritmo | quando la privacy diventa un bene di lusso Il vero business dietro ai nostri dati
Nel mondo digitale odierno, molte piattaforme offrono servizi apparentemente gratuiti, ma dietro questa apparente spontaneità si cela un sistema complesso di scambio di dati. Le aziende raccolgono e analizzano le informazioni degli utenti, spesso senza un costo diretto, per monetizzare le loro attività. Questo modello ha portato a un nuovo valore attribuito alla privacy, considerata da alcuni come un bene di lusso.
Nel panorama digitale contemporaneo, il concetto di gratuità è diventato uno dei paradossi economici più sofisticati del secolo. Se un tempo il valore di un’azienda si misurava in asset fisici o fatturati diretti, oggi la metrica dominante è la capacità di estrazione e processamento del dato comportamentale. Una recente e dettagliata indagine pubblicata da Truffa.net ha messo a nudo le meccaniche di questo mercato, rivelando come l’intrusività delle applicazioni mobili non sia un malfunzionamento del sistema, ma il suo vero nucleo finanziario. Con oltre 16 milioni di italiani – circa il 35% della popolazione – che utilizzano costantemente almeno un’A pp profilante, ci troviamo di fronte a un’estrazione di valore senza precedenti nella storia del capitalismo moderno.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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