Cinque italiani morti alle Maldive durante un' immersione | una delle vittime è Muriel Oddenino biologa e ricercatrice 31enne di Poirino

Cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un'immersione nelle Maldive, nell'atollo di Vaavu. Tra le vittime c'era anche una biologa di 31 anni, originaria di Poirino, che lavorava come ricercatrice. Le autorità locali stanno ancora indagando sulle circostanze dell'incidente, che si è verificato in acque internazionali. Non sono state rese note le cause specifiche dell'incidente e le identità delle altre persone coinvolte. La notizia ha suscitato cordoglio in Italia e nelle comunità scientifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui