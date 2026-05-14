Cinque italiani morti alle Maldive durante un' immersione | una delle vittime è Muriel Oddenino biologa e ricercatrice 31enne di Poirino
Cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un'immersione nelle Maldive, nell'atollo di Vaavu. Tra le vittime c'era anche una biologa di 31 anni, originaria di Poirino, che lavorava come ricercatrice. Le autorità locali stanno ancora indagando sulle circostanze dell'incidente, che si è verificato in acque internazionali. Non sono state rese note le cause specifiche dell'incidente e le identità delle altre persone coinvolte. La notizia ha suscitato cordoglio in Italia e nelle comunità scientifiche.
Cinque italiani sono morti durante un'immersione subacquea che stavano compiendo nelle acque delle Maldive, precisamente nell'atollo di Vaavu. In corso gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto durante l'immersione durante un safari boat, quando alle 13.45 circa (ora locale) è scattata la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sullo stesso argomento
Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione. Tra le vittime la ricercatrice Monica MontefalconeTragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita.
Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersioneA seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive.
Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione: una delle vittime è Muriel Oddenino, biologa e ricercatrice 31enne di PoirinoLa segnalazione scattata alle 13.45 (ora locale), la tragedia durante un'esplorazione nelle profondità del mare delle Maldive ... torinotoday.it
Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in immersione: tra loro anche un venetoPADOVA – C’è anche una vittima padovana tra i cinque cittadini italiani morti alle Maldive durante un’immersione subacquea nell’ atollo di Vaavu. La tragedia si è consumata nei pressi di Alimathà, una ... nordest24.it