A Palermo ricercatori e volontari in piazza per raccontare il valore del 5x1000
A Palermo, ricercatori e volontari si sono riuniti in piazza per promuovere il 5x1000. Questa iniziativa rappresenta la terza tappa di un tour nazionale organizzato da una fondazione dedicata alla ricerca oncologica. L’obiettivo è informare i cittadini sui risultati ottenuti grazie ai fondi raccolti tramite questa forma di finanziamento. L’evento ha coinvolto persone interessate a conoscere come il contributo del 5x1000 sostenga studi e progetti nel settore della salute.
Palermo è la terza tappa del tour nazionale promosso da Fondazione AIRC, che mette in contatto cittadini e ricercatori per raccontare i risultati della ricerca oncologica sostenuta grazie ai fondi del 5 per mille.Sabato 6 giugno, in Piazza Verdi dalle 10.00 alle 17.30 ricercatrici e ricercatori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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