Da Piazza a Piazza l’omaggio ai volontari

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio 2026, a Montecuccoli in provincia di Prato, si è svolta una cerimonia dedicata ai volontari che partecipano alla manifestazione “Da Piazza a Piazza”. L’evento ha visto la presenza di numerosi volontari, molti dei quali non compaiono nelle fotografie ufficiali ma sono considerati parte integrante della manifestazione. La festa si è caratterizzata per un’atmosfera semplice e autentica, senza grandi formalità, e ha celebrato il contributo di coloro che rendono possibile questa iniziativa.

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Montecuccoli (Prato), 17 maggio 2026 – Una festa semplice, sincera, costruita attorno a quei volti che spesso restano lontani dalle fotografie d’arrivo ma che rappresentano l’anima autentica della “Da Piazza a Piazza”. https:www.lanazione.itpratosportla-festa-dei-volontari-di-da-piazza-a-piazza-nr5yrb5z La tradizionale conviviale organizzata dal Cai di Prato ha voluto rendere omaggio ai tanti volontari che hanno contribuito alla riuscita della storica due giorni tra i boschi e i crinali che collegano Prato a Montepiano e ritorno, attraversando il territorio che abbraccia la sorgente del fiume Bisenzio. Una manifestazione che richiama oltre... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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