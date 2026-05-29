A Palermo arriva Mare inclusivo una giornata speciale dedicata all’inclusione

A Palermo si svolge “Mare Inclusivo”, una giornata dedicata all’inclusione delle persone con disabilità. L’evento è organizzato dall’associazione “Una Lotta x la Vita Ets” in collaborazione con PalermoFlyBoat e ha il supporto delle istituzioni locali. La manifestazione si rivolge a ragazzi con disabilità della città metropolitana e si svolge in un contesto marittimo. La giornata mira a favorire l’accessibilità e la partecipazione delle persone con bisogni speciali.

Palermo si prepara ad accogliere “Mare Inclusivo”, un’iniziativa sociale dedicata a ragazzi con disabilità della città metropolitana, promossa dall’associazione “Una Lotta x la Vita Ets” insieme a PalermoFlyBoat e con la vicinanza delle istituzioni del territorio. L’obiettivo del progetto è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Corri, lancia e salta»: a Cortona una giornata di sport, gioco e inclusione dedicata ai giovani atletiA Cortona si è svolta una giornata dedicata ai giovani atleti, con attività di sport, gioco e inclusione.

San Felice Circeo, corso di soccorso e assistenza in mare: una giornata dedicata alla sicurezza nauticaA San Felice Circeo si è svolto un corso di soccorso e assistenza in mare, dedicato a operatori e appassionati di nautica.

Argomenti più discussi: isola delle femmine: dopo indonesia e tanzania il progetto di stefania galegati arriva a palermo - Aise.it; Eco Beach: il ristorante a cui si arriva dalla costa e dal mare; Arriva l'Estate, la top ten delle spiagge siciliane; A Palermo (finalmente) torna l'estate: sole e caldo anche per il ponte del 2 giugno.

A Palermo (finalmente) torna l'estate: sole e caldo anche per il ponte del 2 giugnoLe temperature aumentano e il bel tempo in tutta l'Isola fa venire voglia di mare. Anche se c'è già chi ha fatto i primi tuffi, in molti attendevano il vero caldo ... balarm.it

Miglior mare zona Veneto/Friuli? reddit