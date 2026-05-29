A Palermo arriva Mare inclusivo una giornata speciale dedicata all’inclusione

Da palermotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Palermo si svolge “Mare Inclusivo”, una giornata dedicata all’inclusione delle persone con disabilità. L’evento è organizzato dall’associazione “Una Lotta x la Vita Ets” in collaborazione con PalermoFlyBoat e ha il supporto delle istituzioni locali. La manifestazione si rivolge a ragazzi con disabilità della città metropolitana e si svolge in un contesto marittimo. La giornata mira a favorire l’accessibilità e la partecipazione delle persone con bisogni speciali.

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Palermo si prepara ad accogliere “Mare Inclusivo”, un’iniziativa sociale dedicata a ragazzi con disabilità della città metropolitana, promossa dall’associazione “Una Lotta x la Vita Ets” insieme a PalermoFlyBoat e con la vicinanza delle istituzioni del territorio. L’obiettivo del progetto è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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