A Palermo arriva Mare inclusivo una giornata speciale dedicata all’inclusione
A Palermo si svolge “Mare Inclusivo”, una giornata dedicata all’inclusione delle persone con disabilità. L’evento è organizzato dall’associazione “Una Lotta x la Vita Ets” in collaborazione con PalermoFlyBoat e ha il supporto delle istituzioni locali. La manifestazione si rivolge a ragazzi con disabilità della città metropolitana e si svolge in un contesto marittimo. La giornata mira a favorire l’accessibilità e la partecipazione delle persone con bisogni speciali.
Palermo si prepara ad accogliere “Mare Inclusivo”, un’iniziativa sociale dedicata a ragazzi con disabilità della città metropolitana, promossa dall’associazione “Una Lotta x la Vita Ets” insieme a PalermoFlyBoat e con la vicinanza delle istituzioni del territorio. L’obiettivo del progetto è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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