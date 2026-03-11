San Felice Circeo corso di soccorso e assistenza in mare | una giornata dedicata alla sicurezza nautica

A San Felice Circeo si è svolto un corso di soccorso e assistenza in mare, dedicato a operatori e appassionati di nautica. La giornata ha previsto sessioni pratiche e teoriche per migliorare le capacità di intervento in situazioni di emergenza marittima. L’evento ha coinvolto professionisti del settore e volontari che hanno partecipato con l’obiettivo di rafforzare le competenze di sicurezza in mare.

Circeo, 11 marzo 2026 – Una giornata di formazione per imparare a intervenire con maggiore consapevolezza nelle emergenze in mare. È in programma per domenica 29 marzo 2026, alle ore 9.30, presso la Pro Loco di San Felice Circeo, il Primo Corso di Soccorso e Assistenza in Mare, iniziativa dedicata alla sicurezza nautica e alla gestione dei primi interventi in caso di incidente. Nel corso dell’incontro verranno affrontati i principali temi legati al primo soccorso e alla gestione del politrauma in ambito nautico, con spiegazioni pratiche e indicazioni utili per agire in modo tempestivo ed efficace nelle situazioni di emergenza. L’obiettivo è fornire strumenti concreti a chi vive e frequenta il mare, migliorando la capacità di risposta in contesti che richiedono lucidità, rapidità e preparazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Dal Neanderthal alla leggenda di Circe: la storia millenaria di San Felice CirceoC’è un paese della costa laziale nel quale storia, mito e natura sembrano fondersi in un unico racconto.

Rimpasto della giunta comunale a San Felice CirceoIl sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, ha firmato i decreti di rimpasto della giunta comunale, definendo la nuova squadra che accompagnerà...

Una selezione di notizie su San Felice Circeo

Temi più discussi: Interruzione idrica prolungata a Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina; Mancherà l'acqua a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina; San Felice Circeo, a 100 km da Roma c’è un borgo unico che intreccia mito, mare e storia millenaria; TERRA DEI FUOCHI, CONFISCATO IL PATRIMONIO DEI PELLINI: IMMOBILI ANCHE A SAN FELICE CIRCEO.

San Felice Circeo, il borgo dove Ulisse fu sedotto dalla Maga CirceStaccare la spina dalla città, salire in auto direzione mare. Non un mare qualunque, però, ma uno dei più belli e rinomati del Lazio, in un borgo dove - ancora oggi - è vivo il mito di Ulisse e della ... romatoday.it

Dal Neanderthal alla leggenda di Circe: la storia millenaria di San Felice CirceoUn borgo della costa laziale dove mito, storia e natura si intrecciano da millenni: alla scoperta della lunga storia di San Felice Circeo. msn.com

San Felice Circeo: Incendio in una falegnameria. Vigili del fuoco al lavoro! Scopri tutti i dettagli dell’intervento - facebook.com facebook