Previsioni meteo weekend dal 17 al 19 aprile a Roma e nel Lazio | domenica qualche nuvola e temperature in calo

Per il fine settimana dal 17 al 19 aprile, le previsioni indicano condizioni di cielo sereno a Roma e nel Lazio, con temperature che aumentano nei primi due giorni. Tuttavia, domenica 19 aprile, si attendono nuvole e una diminuzione delle temperature. Le temperature massime si aggirano intorno ai valori medi stagionali, mentre il cielo rimane prevalentemente sereno fino a domenica, quando si prevede il passaggio di nuvole.

Che tempo fa a Roma e nel Lazio in questo fine settimana: cielo sereno, ma domenica 19 aprile arrivano le nuvole. Qualche pioggia nell'entroterra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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