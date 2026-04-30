Sole cielo sereno e temperature fino a 23° nel weekend del 1° maggio a Milano e in Lombardia

Nel fine settimana del 1° maggio, Milano e la Lombardia godranno di condizioni meteorologiche stabili, con cielo sereno e temperature che si avvicineranno ai 23 gradi. Le giornate saranno caratterizzate da clima soleggiato, con le temperature che progressivamente aumenteranno durante i tre giorni. Le previsioni indicano condizioni di tempo favorevole per attività all'aperto e spostamenti nella regione.

Da venerdì 1° a domenica 3 maggio, a Milano e in Lombardia sono previsti cielo sereno e temperature in aumento. Sarà un weekend molto soleggiato, con temperature massime fino a 23°. La situazione cambierà invece da lunedì 4 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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