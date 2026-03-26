L' attrice e il discografico sono stati fotografati mano nella mano Foto che fugherebbero ogni dubbio sulla loro relazione non ancora confermata ufficialmente
Un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi mostra una coppia di persone mano nella mano, suscitando discussioni sulla possibile relazione tra le due figure. La foto non è accompagnata da dichiarazioni ufficiali o conferme da parte dei diretti interessati, né da smentite. La scena ritrae un'attrice e un discografico, senza altri dettagli o commenti aggiuntivi.
L e foto mano nella mano pubblicate dal settimanale Chi lasciano pochi dubbi sul legame tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli, Presidente e Ceo di Warner Music Italy, anche se da nessuno dei due sono ancora arrivate conferme (né smentite) su questo presunto legame. Ambra Angiolini, la dedica d’amore è alla figlia Jolanda e all’ex Francesco Renga X Leggi anche › Ambra Angiolini e la figlia Jolanda per Gaza, al Festival di Emergency Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono davvero una coppia?. Certo è che dei due si vocifera già da qualche settimana, nello specifico da quando erano arrivati insieme alla presentazione delle divise firmate Armani che il team Italia avrebbe indossato a Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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