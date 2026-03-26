Un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi mostra una coppia di persone mano nella mano, suscitando discussioni sulla possibile relazione tra le due figure. La foto non è accompagnata da dichiarazioni ufficiali o conferme da parte dei diretti interessati, né da smentite. La scena ritrae un'attrice e un discografico, senza altri dettagli o commenti aggiuntivi.

L e foto mano nella mano pubblicate dal settimanale Chi lasciano pochi dubbi sul legame tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli, Presidente e Ceo di Warner Music Italy, anche se da nessuno dei due sono ancora arrivate conferme (né smentite) su questo presunto legame. Ambra Angiolini, la dedica d’amore è alla figlia Jolanda e all’ex Francesco Renga X Leggi anche › Ambra Angiolini e la figlia Jolanda per Gaza, al Festival di Emergency Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono davvero una coppia?. Certo è che dei due si vocifera già da qualche settimana, nello specifico da quando erano arrivati insieme alla presentazione delle divise firmate Armani che il team Italia avrebbe indossato a Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e il discografico sono stati fotografati mano nella mano. Foto che fugherebbero ogni dubbio sulla loro relazione, non ancora confermata ufficialmente

Articoli correlati

Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli: chi è il manager che ha conquistato l’attriceDopo un lungo periodo trascorso lontano dalle cronache rosa e dalla fine di storie d’amore molto esposte, Ambra Angiolini sembra aver finalmente...

Leggi anche: La conduttrice e l'attore sono stati fotografati insieme alle terme, ma nessuno dei due ha ancora confermato la relazione. Tutti i dettagli noti finora

Tutto quello che riguarda L'attrice e il discografico sono stati...

Temi più discussi: Ambra Angiolini paparazzata con il nuovo compagno: chi è Pico Cibelli; Diego Ruschena presenta a Pisa il nuovo album 'In viaggio'; Resurrexit a Sant'Agnello, guest star l'attrice Cristina Donadio; Fulminacci, Calcinacci: recensione del nuovo album dopo Sanremo 2026.

È morta l’attrice statunitense Valerie Perrine, famosa soprattutto negli anni Settanta per film come Lenny e Mattatoio 5L’attrice statunitense Valerie Perrine, nota soprattutto per alcuni film degli anni Settanta, tra cui Lenny e Superman, è morta lunedì a 82 anni. La notizia è stata data da una sua amica: nel 2015 le ... ilpost.it

Valerie Perrine, attrice di Superman e premio a Cannes, scampata a Manson, muore a 82 anniValerie Perrine, premiata a Cannes come miglior attrice e candidata all’Oscar per Lenny di Bob Fosse (1974), è morta a 82 anni. Era nota soprattutto per il ruolo dell’amante di Lex Luthor nei film di ... it.euronews.com

Helen Mirren italiana ad honorem, a lei la Stella d'Italia. La grande attrice celebrata in Ambasciata a Londra: 'Grazie alla mia patria d'adozione' #ANSA - facebook.com facebook

Premiata con la Stella d’Italia, l’attrice ha raccontato il suo amore per il nostro Paese, nato grazie al cinema e cresciuto fino a farle chiamare la Puglia «casa del cuore» x.com