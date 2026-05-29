A maggio, l'inflazione ha raggiunto il 3,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il livello più alto da settembre 2023. Secondo le prime stime dell’Istat, i prezzi al consumo sono aumentati del 3,2% su base annua, in salita rispetto al 2,7% di aprile. La variazione rappresenta un nuovo record da oltre due anni e mezzo.

L’ inflazione torna sopra il 3% per la prima volta da oltre due anni e mezzo. Secondo le stime preliminari dell’ Istat, a maggio i prezzi al consumo crescono del 3,2% su base annua, in accelerazione rispetto al 2,7% di aprile. A spingere l’indice sono soprattutto i beni energetici non regolamentati, che passano dal +9,6% al +12,6%, gli energetici regolamentati e i servizi legati ai trasporti. Il dato arriva mentre i mercati restano sotto pressione per la guerra in Medio Oriente e le incertezze sullo Stretto di Hormuz. Di parzialmente positivo c’è il fatto che gli alimentari non stanno contribuendo alla fiammata e la dinamica del cosiddetto carrello della spesa resta ferma a +2,3%, lo stesso livello del mese precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A maggio inflazione a +3,2% anno su anno: record da settembre 2023. “Se non riapre Hormuz estate rovente per i prezzi”

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