Inflazione Istat | +1,1% ad aprile +2,7% su anno

Ad aprile, l'ISTAT ha segnalato un aumento dell’inflazione dello 0,9% rispetto al mese precedente, portando il tasso annuo al 2,7%. I prezzi dei beni alimentari, degli energy e di alcuni servizi hanno contribuito in modo significativo a questa crescita. La variazione su base annua risulta più marcata rispetto ai mesi precedenti, riflettendo le pressioni sui costi che si verificano nell’economia. I dati mostrano come i rincari abbiano interessato diverse categorie di spesa, influenzando il potere d’acquisto delle famiglie.

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? Nel mese di aprile 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,1% su base mensile e del +2,7% su base annua (da +1,7% di marzo); la stima preliminare era +2,8%. L’inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli Energetici (da -2,1% a +9,2%) e degli Alimentari non lavorati (da +4,7% a +5,9%). Un parziale effetto di freno alla crescita dell’inflazione si deve alla dinamica dei prezzi di alcune tipologie di servizi, tra cui quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,6%). La crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” sale a +2,3% (da +2,2%), mentre l’inflazione di fondo scende a +1,6% (da +1,9%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Inflazione, Istat: +1,1% ad aprile, +2,7% su anno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PENSIONI APRILE 2026: Aumento fino a 300€! Controlla la Rivalutazione INPS Sullo stesso argomento Pil, stime Istat: “+0,2% nel primo trimestre, +0,7% sull’anno”. L’inflazione corre: “+2,8% ad aprile”Nel primo trimestre del 2026 l’Istat stima che il Prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia... Leggi anche: **Inflazione: Istat, ad aprile sale a +2,8%** Ad aprile 2026 l’inflazione sale al +2,8%, spinta da energetici (+9,5%) e alimentari non lavorati (+6,0%). Il carrello della spesa cresce del +2,5%. Inflazione di fondo in calo all’1,6%. Inflazione acquisita per il 2026 al +2,4%. istat.it/comunicato-sta… #ista x.com Inflazione, Istat: +1,1% ad aprile, +2,7% su annoAd aprile 2026, rileva l’Istat, l’inflazione sale a +2,7%, sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli Energetici (da -2,1% a +9,2%) e degli Alimentari non lavorati (da ... ilsole24ore.com Inflazione Italia (preliminare), +2,8% ad aprile 2026Su base mensile i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dell'1,2%. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha registrato un incremento dell'1,7% ... soldionline.it