Istat inflazione a maggio sfonda il tetto del 3% su anno 0,4% su mese
A maggio, l’inflazione ha superato il 3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un aumento dello 0,4% rispetto ad aprile. L’Istat ha segnalato che l’impennata dei prezzi è principalmente dovuta ai costi energetici. I prezzi dei carburanti e delle utenze sono saliti, contribuendo all’accelerazione generale dell’inflazione. Nessuna variazione significativa è stata registrata in altri settori.
L’Istat ha pubblicato la stima provvisoria dei prezzi al consumo di maggio.?Il costo della vita registra una netta accelerazione, e sfonda il tetto del 3% su anno. Secondo le stime preliminari, nel mese di maggio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +3,2% su base annua (da +2,7% del mese precedente). L’accelerazione dell’inflazione risente prevalentemente di quella dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da +9,6% a +12,6%), degli Energetici regolamentati (da +5,3% a +5,8%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,6% a +1,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,6% a +3,0%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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