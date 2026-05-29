Istat inflazione a maggio sfonda il tetto del 3% su anno 0,4% su mese

Notizia in breve

A maggio, l’inflazione ha superato il 3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un aumento dello 0,4% rispetto ad aprile. L’Istat ha segnalato che l’impennata dei prezzi è principalmente dovuta ai costi energetici. I prezzi dei carburanti e delle utenze sono saliti, contribuendo all’accelerazione generale dell’inflazione. Nessuna variazione significativa è stata registrata in altri settori.