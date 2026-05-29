A Longuelo apre in anticipo L’Erba Voglio il quinto nido realizzato in città con fondi Pnrr

Da bergamonews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Longuelo apre in anticipo rispetto alle previsioni il nuovo nido d’infanzia “L’Erba Voglio”, il quinto servizio educativo 0-3 anni realizzato dal Comune con fondi Pnrr. La struttura è stata inaugurata prima del previsto, portando a termine un progetto finanziato con risorse pubbliche destinate alla creazione di nuovi spazi per l’infanzia. Il nido si trova nella zona di Longuelo e rappresenta l’ultimo dei cinque servizi realizzati con questa modalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Apre in anticipo rispetto alle previsioni iniziali il nuovo nido d’infanzia “L’Erba Voglio” di Longuelo, ultimo dei cinque servizi educativi 0-3 anni realizzati dal Comune grazie a fondi Pnrr. Dal 3 giugno la struttura di via Toscanini accoglierà i primi bambini con l’attivazione di due sezioni, mentre l’inaugurazione ufficiale e l’apertura integrale sono previste a settembre con l’avvio dell’anno educativo 2026-2027. Una scelta maturata per consentire il trasferimento dalla sede di via Rossini, interessata da nuovi interventi di riqualificazione, ma soprattutto per garantire continuità educativa e un graduale ambientamento di famiglie e bambini nei nuovi spazi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Frosinone, inaugurato il nido aziendale della ASL. Maselli: «Realizzato con fondi regionali per rafforzare i servizi dedicati alle famiglie e al territorio»A Frosinone è stato aperto il nuovo nido aziendale della ASL, finanziato con fondi regionali, con l’obiettivo di migliorare i servizi rivolti alle...

Leggi anche: Riapre il polo San Rocco. Spazio polifunzionale realizzato coi fondi Pnrr

Temi più discussi: Bergamo, a Longuelo apre L’Erba Voglio, il nuovo nido finanziato con il Pnrr; A Longuelo apre in anticipo L’Erba Voglio, il quinto nido realizzato in città con fondi Pnrr; Giochi, orti e percorsi naturali; Gli spazi del nido di Longuelo rinnovati con il Pnrr.

erba voglio a longuelo apre inA Longuelo apre in anticipo L’Erba Voglio, il quinto nido realizzato in città con fondi PnrrDal 3 giugno entreranno in funzione le prime due sezioni del nuovo nido di Longuelo. A settembre 2026 l’attivazione completa ... bergamonews.it

erba voglio a longuelo apre inBergamo, a Longuelo apre L’Erba Voglio, il nuovo nido finanziato con il PnrrDal 3 giugno aprono le prime due sezioni del nuovo nido di Longuelo. A settembre entreranno in funzione tutti gli spazi previsti. ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web