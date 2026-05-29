A Longuelo apre in anticipo L’Erba Voglio il quinto nido realizzato in città con fondi Pnrr

A Longuelo apre in anticipo rispetto alle previsioni il nuovo nido d’infanzia “L’Erba Voglio”, il quinto servizio educativo 0-3 anni realizzato dal Comune con fondi Pnrr. La struttura è stata inaugurata prima del previsto, portando a termine un progetto finanziato con risorse pubbliche destinate alla creazione di nuovi spazi per l’infanzia. Il nido si trova nella zona di Longuelo e rappresenta l’ultimo dei cinque servizi realizzati con questa modalità.

Bergamo. Apre in anticipo rispetto alle previsioni iniziali il nuovo nido d’infanzia “L’Erba Voglio” di Longuelo, ultimo dei cinque servizi educativi 0-3 anni realizzati dal Comune grazie a fondi Pnrr. Dal 3 giugno la struttura di via Toscanini accoglierà i primi bambini con l’attivazione di due sezioni, mentre l’inaugurazione ufficiale e l’apertura integrale sono previste a settembre con l’avvio dell’anno educativo 2026-2027. Una scelta maturata per consentire il trasferimento dalla sede di via Rossini, interessata da nuovi interventi di riqualificazione, ma soprattutto per garantire continuità educativa e un graduale ambientamento di famiglie e bambini nei nuovi spazi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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