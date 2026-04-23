Frosinone inaugurato il nido aziendale della ASL Maselli | Realizzato con fondi regionali per rafforzare i servizi dedicati alle famiglie e al territorio

A Frosinone è stato aperto il nuovo nido aziendale della ASL, finanziato con fondi regionali, con l’obiettivo di migliorare i servizi rivolti alle famiglie e al territorio. Nel frattempo, due fondazioni hanno organizzato una serata dedicata ai medici di medicina generale, durante la quale è stato presentato il Vademecum “Tumore del pancreas – dalla prevenzione alla sorveglianza”.

La Fondazione Artemisia ETS e la Fondazione Unipancreas promuovono congiuntamente una serata dedicata ai Medici di Medicina Generale per la presentazione del Vademecum “Tumore del pancreas – dalla prevenzione alla sorveglianza”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Presidente della Fondazione Unipancreas, dott. Giovanni Butturini, e la Presidente della Fondazione Artemisia ETS, prof.ssa Mariastella Giorlandino, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra medicina territoriale e specialistica su una delle patologie oncologiche più complesse e aggressive. Il Vademecum è frutto del lavoro congiunto del dott. Giulio Rigon e della...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Frosinone, inaugurato il nido aziendale della ASL. Maselli: «Realizzato con fondi regionali per rafforzare i servizi dedicati alle famiglie e al territorio» Notizie correlate Frosinone, inaugurato l’asilo nido aziendale “Nidò” alla Asl: 21 posti per dipendenti e cittadiniSi è svolta questa mattina, nella sede della Asl Frosinone di via Armando Fabi, la cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido aziendale “Nidò”, un... Leggi anche: Oltre 650 bimbi senza posto al nido: "Le famiglie chiedono servizi veri, non giocattoli" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’ASP di Frosinone e la Regione Lazio scrivono il futuro del sociale: giovedì l’inaugurazione di 'Nidò'; Frosinone – Asl pronta ad inaugurare l’asilo nido aziendale Nidò. Il plauso di Cisl Fp; Asl, taglio del nastro per il Nido aziendale; Frosinone, nido aziendale dipendenti Asl e residenti ecco l’inaugurazione - Area C. L’ASP di Frosinone e la Regione Lazio scrivono il futuro del sociale: giovedì l’inaugurazione di ‘Nidò’Presso la Asl apre i battenti il primo asilo aziendale ciociaro: grazie alla visione lungimirante dell'Assessore regionale Maselli e del Presidente dell'ASP Pizzutelli, nasce un modello di welfare int ... tunews24.it dalla provincia di Frosinone a Roma il caso approda alla Camera: interrogazione di Alleanza Verdi e Sinistra dopo schiuma bianca e moria di pesci nel fiume Sacco - facebook.com facebook