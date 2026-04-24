Riapre il polo San Rocco Spazio polifunzionale realizzato coi fondi Pnrr

Oggi alle 17.30 si tiene l’inaugurazione del polo San Rocco, uno spazio culturale ristrutturato e riaperto al pubblico. Situato all’inizio di vicolo Costa, il locale è stato rinnovato utilizzando fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La struttura, ora moderna e multifunzionale, sarà accessibile con porte aperte per la prima volta dopo i lavori di restauro.

Oggi alle 17.30 porte aperte sul restaurato polo culturale San Rocco. Lo spazio, all’inizio di vicolo Costa, è stato reso moderno e polifunzionale con fondi Pnrr. L’apertura sarà accompagnata da un momento artistico: una Ouverture musicale curata dalla scuola civica di Musica Stefano Scodanibbio, seguita dalla esposizione di una gigantografia in scala naturale della grande tela del pittore ottocentesco Giovanni Cingolani raffigurante il poeta Torquato Tasso che presenta il suo poema "Gerusalemme liberata" all’accademia dei Catenati, tela originale presente nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo ma che oggi è custodita in deposito in attesa di restauro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riapre il polo San Rocco. Spazio polifunzionale realizzato coi fondi Pnrr Notizie correlate Le grandi opere pubbliche. Ex asilo, via libera ai fondi. Sarà uno spazio polifunzionaleApprovata in consiglio comunale una variazione di bilancio per finanziare il completamento della ristrutturazione dell’ex asilo Ricasoli. Banda ultralarga coi fondi del Pnrr, già coperte oltre 150 mila famiglieIn via di completamento il progetto di digitalizzazione realizzato da Open Fiber. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riapre il polo San Rocco. Spazio polifunzionale realizzato coi fondi Pnrr; Tabellino partita Pontolliese 1907 vs San Polo Calcio; La CastFontana non molla il Gotico. Lugagnanese, solo pari. Riverniviano promosso; Calciomercato Dilettanti - Si separano le strade di mister Binchi e dello Sporting Fiorenzuola. Riapre il polo San Rocco. Spazio polifunzionale realizzato coi fondi PnrrOggi pomeriggio la presentazione dei lavori di restauro con un momento musicale. Il complesso è dotato di una sala principale con ottanta posti. ilrestodelcarlino.it Diocesi: Montorio al Vomano, il 15 giugno riapre la chiesa di San Rocco restaurataÈ in programma per domenica 15 giugno alle ore 18, la messa presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, per la riapertura della chiesa di San Rocco a Montorio al Vomano, nella quale si ... agensir.it Chiesetta di San Rocco e la sua rosa fiorita. Lamporo (Vercelli) - facebook.com facebook