Ispezione su container a Gioia Tauro | cosa emerge

Le autorità hanno condotto un'ispezione su otto container nel porto di Gioia Tauro, esaminando le barre d’acciaio al loro interno. Durante le verifiche, hanno controllato la documentazione e analizzato la provenienza e la destinazione delle merci. L’obiettivo è verificare la conformità delle spedizioni e chiarire eventuali discrepanze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente trasportato.

Ispezione su container a Gioia Tauro: le autorità analizzano otto container con barre d’acciaio per chiarire natura, destinazione e coerenza della documentazione.. Nel porto di Gioia Tauro sono in corso accertamenti su otto container arrivati nei giorni scorsi e posti sotto verifica dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attenzione delle autorità nasce da una segnalazione giornalistica, successivamente rilanciata dai sindacati USB e Orsa, che hanno chiesto controlli approfonditi sulla possibile presenza di materiale destinato a usi bellici e diretto in Israele. I controlli sono tuttora in corso e, allo stato attuale, non sono state formulate conclusioni sulla natura del carico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ispezione su container a Gioia Tauro: cosa emerge Articoli correlati Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Patto di amicizia con Gioia TauroIl Patto di Amicizia tra il Valdarno e la Piana di Gioia Tauro si apre alle scuole e coinvolge direttamente gli studenti. Approfondimenti e contenuti su Gioia Tauro Temi più discussi: Gioia Tauro, container sospetti diretti a Israele: servono controlli immediati. Appello di USB e Orsa Porti; RICHIESTA AZIONE IMMEDIATA AL PORTO DI GIOIA TAURO; Carichi di armi a Gioia Tauro? - Pressenza; Ispezione Gdf nel porto di Gioia Tauro su container sospetti per Israele. Ispezione Gdf nel porto di Gioia Tauro su container sospetti per Israele(ANSA) - GIOIA TAURO, 18 MAR - La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno messo sotto ispezione 8 container arrivati nei giorni scorsi nel porto di Gioia Tauro che conterrebbero materiale b ... msn.com Sospetto materiale bellico per Israele al porto di Gioia Tauro: ispezione della Guardia di FinanzaIl carico di 8 container è finito al centro di un'accurata verifica a seguito di un'inchiesta e dei sindacati USB e Orsa ... citynow.it Segnalazioni su container diretti in Israele a bordo della nave Msc Siena, interrogazioni politiche... #container #GioiaTauro #VERIFICHE - facebook.com facebook “A Gioia Tauro acciaio per Tel Aviv”. Chieste ispezioni, tocca alla Finanza. @amantovani71 e @luciomusolino x.com