Alunno fa capovolta in palestra e si fa male alla testa Famiglia fa ricorso ma perde sia in primo grado che in Appello Ecco cosa hanno deciso i giudici

Durante una lezione di educazione motoria in una scuola, un alunno minorenne ha tentato una capovolta sul tappetino e si è fatto male alla testa uscendo dal tappetino e battendo contro il pavimento. La famiglia dell’alunno ha presentato ricorso contro la decisione legale, ma ha perso sia in primo grado che in Appello. I giudici hanno confermato la sentenza.