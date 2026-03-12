Alunno fa capovolta in palestra e si fa male alla testa Famiglia fa ricorso ma perde sia in primo grado che in Appello Ecco cosa hanno deciso i giudici
Durante una lezione di educazione motoria in una scuola, un alunno minorenne ha tentato una capovolta sul tappetino e si è fatto male alla testa uscendo dal tappetino e battendo contro il pavimento. La famiglia dell’alunno ha presentato ricorso contro la decisione legale, ma ha perso sia in primo grado che in Appello. I giudici hanno confermato la sentenza.
La vicenda nasce da un infortunio avvenuto durante l’orario scolastico, nel corso di una lezione di educazione motoria, quando un alunno minorenne, impegnato nell’esecuzione di una capovolta, uscì dal tappetino e batté il capo contro il pavimento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
