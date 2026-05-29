A Brescia nasce la Pizza-terapia per gli adolescenti con problemi di salute mentale Lo chef Ciro Di Maio | Ecco perché funziona

A Brescia è stata avviata una iniziativa chiamata «Pizza-terapia», rivolta a adolescenti con problemi di salute mentale. Lo chef coinvolto ha spiegato che il progetto combina attività di cucina con percorsi di supporto psicologico. La proposta è stata creata per favorire l'integrazione sociale e il benessere dei giovani partecipanti. Il progetto coinvolge professionisti del settore sanitario e della ristorazione, con obiettivi di supporto e socializzazione.

« Pizza-terapia ». Fa sorridere sentirla nominare per la prima volta. Ma dietro questo nome c’è un progetto molto serio, nato per aiutare adolescenti con fragilità psicologiche a ritrovare fiducia in sé stessi attraverso qualcosa di semplice e concreto, fare una pizza e imparare così un mestiere molto richiesto. Succede a Brescia, nella pizzeria San Ciro dello chef napoletano Ciro Di Maio, dove farina e lievito sono diventati strumenti educativi e relazionali. Il progetto si chiama «Mani Im-Pasto» ed è nato insieme alla cooperativa Fraternità Giovani, realtà che si occupa di salute mentale in età evolutiva. «La pizza mette tutti a proprio agio ed è qualcosa che conosciamo tutti», spiega a Open Ciro Di Maio. 🔗 Leggi su Open.online

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A BRESCIA NASCE LA “PIZZA TERAPIA”A Brescia è stata avviata una iniziativa chiamata “Pizza Terapia” rivolta a adolescenti considerati fragili.

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