A BRESCIA NASCE LA PIZZA TERAPIA

A Brescia è stata avviata una iniziativa chiamata “Pizza Terapia” rivolta a adolescenti considerati fragili. La proposta è promossa dallo chef Ciro Di Maio e dall’associazione Fraternità. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e supporto attraverso attività legate alla preparazione e al consumo di pizza. L’intervento si svolge in un locale dedicato, con incontri regolari rivolti ai giovani coinvolti.

” PER GLI ADOLESCENTI FRAGILI, CHEF CIRO DI MAIO E FRATERNITÀ GIOVANI INSIEME Esiste un modo in cui la farina e il lievito possono diventare strumenti di cura? A Brescia la risposta è sì, e si chiama “Mani Im-Pasto”, un progetto innovativo di “Pizza Terapia” dedicato alla salute mentale degli adolescenti. L’iniziativa nasce dall’incontro tra la storica esperienza della Cooperativa Fraternità Giovani e la sensibilità dello chef napoletano Ciro Di Maio (titolare della pizzeria San Ciro a Brescia), da sempre impegnato in percorsi di riscatto sociale. Insieme hanno dato vita a un laboratorio di dieci incontri in cui otto ragazzi fragili, tra i 12 e i 18 anni, indossano i panni di pizzaioli.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - A BRESCIA NASCE LA “PIZZA TERAPIA” Doppio infarto per Lucescu: l'ex tecnico di Inter e Brescia in terapia intensivaPaura per Mircea Lucescu, 81enne ex ct della Romania (esonerato dopo l'eliminazione nei playoff mondiali), colpito da due infarti (il primo alle 9. Mircea Lucescu in terapia intensiva dopo un malore: apprensione per l’ex tecnico del BresciaRestano sotto osservazione le condizioni di Mircea Lucescu, colpito da un doppio infarto nella mattinata di venerdì 3 aprile.