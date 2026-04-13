A Brescia la pizza terapia per adolescenti fragili | via l laboratorio Mani Im-Pasto con lo chef Ciro Di Maio

A Brescia, un progetto dedicato agli adolescenti fragili utilizza la preparazione della pizza come strumento di supporto e socializzazione. Il laboratorio “Mani Im-Pasto”, condotto dallo chef Ciro Di Maio, coinvolge i giovani in attività pratiche con farine, lievito e tecniche di impasto. Questa iniziativa mira a favorire l'inclusione attraverso un percorso di crescita personale, offrendo un’occasione di confronto e sviluppo.

Farina, lievito e manualità diventano strumenti di inclusione e crescita personale. Nasce a Brescia il progetto “Mani Im-Pasto”, un laboratorio di “pizza terapia” rivolto ad adolescenti con fragilità psichiche, frutto della collaborazione tra lo chef Ciro Di Maio e la cooperativa sociale Fraternità Giovani. L’iniziativa prende forma all’interno della pizzeria San Ciro e coinvolge otto ragazzi tra i 12 e i 18 anni in un percorso articolato in dieci incontri. Non si tratta di un semplice corso di cucina, ma di un’esperienza terapeutico-riabilitativa che punta a rafforzare autostima, competenze e fiducia nelle proprie capacità. Un laboratorio tra cucina e percorso terapeutico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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