Forlì celebra 80 anni di voto alle donne | incontro pubblico con Giuliana Laschi al Circolo Aurora
A Forlì si tiene un incontro pubblico al Circolo Aurora per celebrare gli 80 anni dal voto alle donne. La conferenza vede la partecipazione di Giuliana Laschi, che ripercorre le tappe di un percorso che ha portato a questo importante traguardo. L’evento si svolge con l’obiettivo di ricordare un momento fondamentale nella storia del paese.
Un traguardo storico che ha cambiato il volto dell’Italia, raccontato attraverso le tappe di un percorso faticoso ed entusiasmante. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Soroptimist International Club Forlì organizza un evento di grande rilievo culturale e civile aperto a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Articoli correlati
Napoli celebra gli 80 anni del voto alle donne: al via il programma diffuso di Marzo Donna 2026In occasione dell’80° anniversario del diritto di voto alle donne, il Comune di Napoli lancia l’edizione 2026 di Marzo Donna, una rassegna diffusa...
Verona celebra le madri della Repubblica per l'8 marzo e gli 80 anni del voto alle donne: «La questione femminista al centro»Un calendario diffuso, oltre ottanta appuntamenti, più di due mesi di iniziative.