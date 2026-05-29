A 18 anni in moto senza patente assicurazione e targa | scatta la maxi multa da 4.200 euro

Un ragazzo di 18 anni è stato fermato durante un controllo serale e sanzionato con una multa di 4.200 euro. Era in moto senza patente, senza assicurazione e con la targa rimossa. La polizia locale ha effettuato il controllo nel territorio di Basiglio.

Senza patente, senza assicurazione e persino con la targa rimossa. È il bilancio del controllo effettuato dalla polizia locale a Basiglio nei confronti di un ragazzo di 18 anni, intercettato e sanzionato dagli agenti nell'ambito dei pattugliamenti serali straordinari sul territorio.Il giovane è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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