A 11 anni vuole accoltellare il prof l’annuncio su TikTok prima della diretta video da scuola | i commenti degli amici Il sospetto sulla vendetta

Un ragazzino di 11 anni ha annunciato su TikTok di voler accoltellare il professore prima di una diretta dalla scuola. Poco dopo, è stato ripreso mentre si trovava ancora in classe. Gli amici hanno commentato l’evento sui social e hanno espresso paura o sorpresa. La polizia ha avviato un’indagine e ha sequestrato il cellulare del minore. Non sono stati riferiti dettagli sul motivo dell’azione minacciata.

Lo aveva anticipato sui social quel che avrebbe fatto dopo poche ore uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il ragazzino ha tentato di accoltellare il proprio insegnante di tecnologia durante le lezioni. Il ragazzo aveva con sé due coltelli di piccole dimensioni e ha cercato di colpire il docente davanti ai compagni. È stato lo stesso professore a disarmarlo, procurandosi solo lievi ferite. Cosa aveva scritto su TikTok. Su TikTok, il ragazzino aveva scritto «non incolpatemi per quel che farò tra quattro ore». Al mattino dopo l’aggressione, il cui riferimento sembrava già chiaro a chi ha commentato il post dell’undicenne. 🔗 Leggi su Open.online

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