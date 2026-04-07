Palermo c5 i rosanero travolgono 11-2 il San Vito Lo Capo e blindano il secondo posto
Nel match della ventinovesima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo Calcio a5 ha giocato in casa contro il San Vito Lo Capo, ottenendo un risultato di 11-2. La partita si è svolta al
Nella ventinovesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", si impone con un perentorio 11-2 sul fanalino di coda San Vito Lo Capo. La squadra guidata da coach Rizzo, in virtù della sconfitta dell'Agrigento Futsal (battuto 7-3 dall'Atletico Monreale), blinda il secondo posto in classifica proiettandosi con ottimismo verso i playoff che si disputeranno al termine della regular season (ultima giornata in programma sabato 11 aprile in casa della Don Bosco Bonifato). A firmare il successo del Palermo C5 ci pensano Giannola (autore di 5 gol), Russo (doppietta) e le reti di Bonanno, Catalano, Rosciglione e Torcivia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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