‘Il video fa ridere’ ‘è stata una ragazzata’ | nelle chat Telegram dove si parla dell’agguato a scuola Lo psicologo | È la società creata da noi adulti

Su Telegram si sono diffuse conversazioni in cui si commenta l'agguato a scuola, con commenti come

Link che rimandano ad altri link, che rimandano ad altri link ancora. Orientarsi nel sottobosco di Telegram non è semplice. Un flusso continuo, stratificato, in cui contenuti – spesso vuoti di contenuto – si mischiano e rincorrono alla velocità della luce. È in questo spazio virtuale, frequentato da giovani e giovanissimi, che è stato registrato il video dell’aggressione alla professoressa Chiara Mocchi, accoltellata in diretta da uno studente di 13 anni nella scuola media Leonardo Da Vinci a Trescore Balneario. Ed è sempre qui, su Telegram, che il ragazzo ha annunciato il suo piano omicida, trovando poi eco in gruppi con decine di coetanei che commentano senza sosta l’accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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