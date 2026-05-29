Il 2 giugno 1946, molte persone non poterono partecipare al referendum che scelse tra Monarchia e Repubblica e che portò all’elezione dell’Assemblea Costituente. La votazione fu aperta a chi aveva almeno 21 anni, ma alcune categorie di cittadini, come le donne e gli ex combattenti, furono escluse o escluse temporaneamente. La giornata segnò la fine del Regno e l’inizio della Repubblica, ma non tutti poterono esercitare il diritto di voto.

Il 2 giugno del 1946 non tutti poterono votare per il referendum che decretò il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica e per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente. Gli abitanti dell’allora provincia di Bolzano e della circoscrizione elettorale di Trieste, Venezia Giulia e Zara furono esclusi da quella prima consultazione elettorale. Un episodio poco conosciuto della storia del nostro Paese che il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì vorrebbe ricordare. “Nell’Ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, questo sacrificio, che sarebbe stato accompagnato di lì a breve dal martirio dei territori di Istria, Venezia... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 80 anni di Repubblica, il ricordo di chi non potè votare

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Palazzo delle Comunicazioni (anni '50 - '80) Santo Domingo, Repubblica Dominicana. Demolito reddit

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