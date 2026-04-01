Il 1 aprile 1946, per le donne italiane arrivò il momento di votare per la prima volta. A ricordarlo è una donna di 101 anni, che ricorda di aver provato la sensazione di tremarella quel giorno. Era il primo passaggio elettorale dopo l’abolizione del suffragio femminile, che da allora ha permesso alle donne di partecipare attivamente alla vita politica del paese.

Forlì, 1 aprile 2026 – Una scheda nell’urna, per la prima volta. Era il 1946, e per le donne cambiava tutto. Ieri, prima del consiglio comunale, Forlì ha ricordato quella svolta con Rina Maltoni ed Edel Casadei, entrambe di 101 anni, presenti in aula. La ricorrenza segna gli 80 anni dal 31 marzo, quando le forlivesi votarono per la prima volta alle elezioni amministrative. Pochi mesi dopo, il 2 giugno, sarebbero tornate alle urne per il referendum tra Monarchia e Repubblica e per eleggere l’Assemblea Costituente. Monghidoro finisce a nord di Bologna, ma la canzone di Gianni Morandi conquista già il paese. La sindaca: “Perdono l’errore di geografia” “Che emozione in quella cabina”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donne al voto da 80 anni: il ricordo di Rina (101 anni): “Quel giorno avevo la tremarella”

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