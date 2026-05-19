Gli 80 anni della Nostra Famiglia | anniversario festeggiato con il ministro Locatelli

Venerdì scorso si è celebrato il 80º anniversario di una realtà che si occupa di assistenza e tutela di bambini e bambine con disabilità. La cerimonia si è tenuta in presenza di un rappresentante del governo, che ha partecipato alle commemorazioni. La struttura è nata con l’obiettivo di offrire supporto e servizi dedicati alle famiglie, mantenendo vivo il senso di solidarietà e impegno che ha caratterizzato le origini. L’evento ha coinvolto operatori, famiglie e volontari, che si sono riuniti per ricordare questa lunga storia.

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