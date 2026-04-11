A Capri, presso il teatro del Grand Hotel Quisisana, si è svolta una cerimonia per celebrare gli 80 anni di attività della sezione locale dell’associazione San Vincenzo De Paoli. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e della comunità locale, riuniti per ricordare un lungo percorso di assistenza sociale sull’isola. La celebrazione ha segnato un importante traguardo per l’organizzazione, che da decenni opera nel sostegno alle persone in difficoltà.

L’assistenza sociale sull’isola azzurra ha celebrato un traguardo fondamentale presso il teatro del Grand Hotel Quisisana, dove la sezione locale dell’associazione San Vincenzo De Paoli ha festeggiato gli 80 anni di attività. L’evento ha riunito le realtà del volontariato e della beneficenza che operano sul territorio per supportare le fasce più deboli, gestire i trasporti sanitari tramite ambulanze e carrellini per malati, e organizzare le donazioni di sangue semestrali. Un tessuto sociale che opera lontano dai riflettori. La serata ha la partecipazione di diverse autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni di Capri e Anacapri, che hanno accolto Michele Sorrentino, Presidente del Consiglio Centrale della San Vincenzo Isola di Capri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capri, 80 anni di cuore: il motore invisibile della solidarietà

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