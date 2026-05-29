Roma, 29 maggio 2026 – Bastano pochi minuti per accettare il 730 precompilato e rinunciare, senza saperlo, a centinaia di euro di rimborso Irpef. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, nel 2024, il 52% dei lavoratori dipendenti italiani ha presentato il 730 in modalità precompilata semplificata e il 42% lo ha poi accettato senza alcuna modifica. Come funziona la precompilata. La precompilata raccoglie automaticamente i dati che le strutture esterne trasmettono all’Agenzia: stipendi dei sostituti d’imposta, interessi sul mutuo comunicati dalle banche, spese sanitarie passate dal sistema Tessera Sanitaria. Tutto ciò che non transita per quei canali, semplicemente, non esiste per il sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 730 precompilato, arma a doppio taglio: 5 milioni di italiani perdono fino a 400 euro di rimborsi Irpef all’anno

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