730 precompilato la trappola nascosta | milioni di italiani perdono fino a 400 euro

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milioni di italiani rischiano di perdere fino a 400 euro controllando male il modello 730 precompilato. Prima di inviarlo, è consigliabile verificarne attentamente i dati, poiché potrebbero esserci voci mancanti o errate. La procedura automatica può nascondere errori che, se non corretti, portano a perdite economiche. È importante fare attenzione e rivedere bene le informazioni inserite, evitando di accettare passivamente il documento così com'è.

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Attenzione al proprio 730 precompilato. Prima di accettarlo e inoltrarlo così com'è, sarebbe sempre bene dargli una rilettura, così da verificare che non vi siano delle voci importanti da indicare. Stando a un'analisi condotta da FunniFin sui dati trasmessi da Agenzia delle Entrate, oltre 5 milioni di italiani hanno inviato la loro dichiarazione senza neppure controllare che non vi fosse qualcosa da aggiungere. Il risultato è stato che moltissime persone hanno rinunciato, senza saperlo, a centinaia di euro che sarebbero spettati loro come rimborso Irpef. A dirlo è lo stesso Fisco, secondo il quale ben il 52% dei lavoratori ha presentato il modello 730 precompilato, e il 42% lo ha inviato, accettandolo senza modificarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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