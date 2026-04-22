Karol G torna in Italia | unica data a San Siro il 24 luglio 2027

Karol G ha annunciato che il 24 luglio 2027 si esibirà a San Siro, in Italia, come unica data nel paese del suo tour mondiale “Viajando Por El Mundo Tropitour”. La cantante colombiana tornerà dunque nel nostro paese dopo un lungo periodo, con un evento programmato in uno degli stadi più grandi e noti. L’appuntamento è stato comunicato tramite i canali ufficiali dell’artista.

Karol G annuncia l’unica data italiana del “Viajando Por El Mundo Tropitour”: 24 luglio 2027 a San Siro. Presale il 29 aprile, vendita generale il 30. Dopo aver fatto la storia come prima headliner latina del Coachella 2026, Karol G annuncia il suo ritorno in Italia con un’unica, attesissima data del “Viajando Por El Mundo Tropitour”. L’appuntamento è fissato per sabato 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano, per uno show che si preannuncia tra i più attesi dell’estate musicale internazionale. Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere alla presale dalle 14:00 di martedì 29 aprile, mentre la vendita generale aprirà alle 14:00 di mercoledì 30 aprile sui circuiti Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Karol G torna in Italia: unica data a San Siro il 24 luglio 2027 Notizie correlate Karol G il 24 luglio 2027 a San SiroKarol G, la prima headliner latina a esibirsi al Coachella proprio quest’anno - una performance leggendaria, aperta con la gaita hembra, strumento... Moby in concerto a Jazz Open Modena il 14 luglio, unica data italiana(c) Lindsay HicksMODENA – Dopo la memorabile esibizione al Coachella lo scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Karol G torna in Italia per un'unica data del suo tour; Karol G a Milano nel 2027: tutto sul concerto a San Siro; Dopo il Coachella, Karol G torna in Italia per un’unica data del suo nuovo tour; Dopo il live a Coachella, Karol G ha annunciato il suo primo concerto a San Siro. KAROL G in concerto a San Siro il 24 luglio 2027 [Info e Biglietti]KAROL G torna in Italia con il suo VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR per un’unica data nel nostro Paese: sabato 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. newsic.it Karol G torna a Milano: unica data italiana del suo tour mondiale a San Siro nel 2027Karol G, icona della musica latina e vincitrice di Grammy, si esibirà l'unica volta in Italia con il tour Viajando Por El Mundo Tropitour a San Siro. megamodo.com Turn up the volume and hear the roar of San Siro #InterComo #CoppaItaliaFrecciarossa - facebook.com facebook Il doppio boato spaventoso di San Siro sui gol di Calhanoglu e Sucic x.com