Primo maggio tra feste in spiaggia e natura Pop Up Beer Festival ed escursioni | cosa fare nel weekend a Messina

Il primo weekend di maggio a Messina si presenta ricco di eventi e occasioni di svago. In città e in provincia si svolgono diverse iniziative per la Festa dei lavoratori, tra feste in spiaggia e attività all'aperto nei parchi. Tra le manifestazioni in programma ci sono il Pop Up Beer Festival e varie escursioni, offrendo ai residenti e ai visitatori un'ampia scelta di intrattenimenti.

Arriva il primo weekend di maggio e non può mancare la guida on gli eventi clou del fine settimana. Per la Festa dei lavoratori numerose le iniziative organizzate in città e in provincia, dalle feste in spiaggia alle giornate al Parco tra natura e bellezza. Primo maggio al Museo regionale.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Concerto Primo maggio, feste in spiaggia e Cilea Music Express: cosa fare nel weekend a Reggio CalabriaAl via il primo weekend di maggio con la guida agli eventi clou del fine settimana. Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto, Mondello Festival e street food: cosa fare nel weekend del Primo MaggioDalle tradizionali grigliate all'aria aperta all'aperitivo itinerante che celebra lo street food, dalla festa religiosa in omaggio al Santissimo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Weekend 1-3 maggio: eventi, sagre e fiere nel ponte del primo Maggio; Garden beer a Bologna; Castano Primo si accende: tre giorni di rock, dance e fiumi di birra. Primo maggio in Toscana: idee per un weekend tra relax, arte e saporiLa Toscana si conferma destinazione ideale per il Ponte del Primo Maggio 2026: ecco una guida utile, dai cammini ai musei a cielo aperto. intoscana.it Primo Maggio, la grande festa in musica: la mappa dei concerti a BolognaBOLOGNA – Non c’è solo il concertone di Roma nel Primo Maggio della musica, anche Bologna da tempo ha il suo evento in piazza Maggiore, quello organizzato dai sindacati con la sezione cittadina di Arc ... bologna.repubblica.it news news news! Ad Acido Acida Ferrara British Beer Festival per la prima volta in Italia, avremo una selezione di tre birrifici Ucraini sia on tap che in lattina. Due provengono da Kiev l'altro da Mykolaiv; su untappd le medie dei birrifici sfiorano i 4 punti! Que - facebook.com facebook