16enne ucciso durante una traversata voleva solo respirare | una condanna a 21 anni

Da feedpress.me 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 16 anni è morto nel luglio 2022 durante una traversata nel Mediterraneo. Si trovava nascosto sotto una tavola del barcone per proteggersi dalle violenze, ma è stato ucciso durante l’episodio. La condanna per l’autore dell’omicidio è di 21 anni di reclusione. La vittima aveva cercato di respirare e di mettersi al riparo, ma è stata colpita durante il viaggio.

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Era nascosto sotto una tavola del barcone, nel tentativo disperato di proteggersi dalle violenze. Così è stato trovato morto, a luglio del 2022, Yassa Atef Kozman Awad, sedicenne vittima di una brutale aggressione avvenuta durante la traversata del Mediterraneo. Ritenuto colpevole il cittadino egiziano Mohamed Abdelrazek, condannato a ventuno anni di carcere dalla Corte d'Assise d'Appello di Siracusa. La ricostruzione dei fatti Secondo la ricostruzione emersa nel processo, il giovane si trovava su un peschereccio con a bordo 114 persone, partita dalla Turchia e diretta verso l'Italia. A scatenare l'aggressione sarebbe stata la disperata richiesta di poter respirare un po' d'aria, un desiderio che gli è costato la vita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

16enne ucciso durante una traversata voleva solo respirare una condanna a 21 anni
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