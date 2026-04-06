Durante una caccia alle uova di Pasqua in una zona boschiva nel nord della Germania, un albero è crollato su un gruppo di persone. Nell'incidente sono morte una ragazza di 16 anni, una donna e la sua bambina di dieci mesi. La polizia ha confermato la morte delle tre persone coinvolte nell'evento, avvenuto nel territorio vicino a Flensburg. Non sono ancora note le cause del crollo dell’albero.

Tre persone, tra cui una madre e la sua bambina di dieci mesi, sono morte dopo che un albero è caduto su un gruppo durante una caccia alle uova di Pasqua in una zona boschiva vicino a Flensburg, nel nord della Germania, secondo quanto riferito dalla polizia. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri nella località di Mittelangeln, quando un albero alto circa 30 metri è caduto travolgendo alcuni partecipanti all’attività. Una ragazza di 16 anni e una donna di 21 anni sono morte sul posto, mentre la figlia di quest’ultima, trasportata d’urgenza in ospedale a Kiel, è deceduta successivamente per le ferite riportate. Un’altra giovane di 18 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata sottoposta a intervento chirurgico in un ospedale di Heide, mentre altre persone hanno riportato ferite lievi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Albero cade durante una caccia alle uova in Germania: morte una 16enne ed una mamma con la sua bimba

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