Due ergastoli e una condanna a 21 anni nel caso del corriere ucciso dopo la rapina delle borse di lusso

In un procedimento giudiziario concluso a Grosseto, sono state emesse condanne definitive relative all’omicidio di un uomo, avvenuto in seguito a una rapina di borse di lusso. Sono stati condannati due imputati all’ergastolo e un altro a una pena di 21 anni e due mesi. La sentenza riguarda anche la morte di una donna e di un bambino.

Grosseto, 30 marzo 2026 – Due ergastoli e una condanna a 21 anni e due mesi: queste le condanne in primo grado per la morte di Nicolas Mathias Del Rio, 48 anni, una compagna e un figlio. Ucciso dopo il furto delle borse di lusso che lui, di professione corriere, stava trasportando. Una vicenda che scosse profondamente il Monte Amiata, nella cui zona la tragica vicenda avvenne. Il processo in tribunale a Grosseto ha portato dunque a pene pesanti. Ergastoli per Klodjan Gjoni, 35 anni, cittadino albanese e per Ozgur Bozkur, 40 anni, di nazionalità turca. Per Emre Kaja la pena è di 21 anni, due mesi e venti giorni. Per le due persone all’ergastolo ci sono anche sei mesi di isolamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due ergastoli e una condanna a 21 anni nel caso del corriere ucciso dopo la rapina delle borse di lusso Articoli correlati Rapina sfociata in omicidio, confermati tre ergastoli e una condanna a 27 anniArriva l’ultimo capitolo giudiziario sulla morte del 76enne Donato Montinaro, avvenuta il 10 giugno del 2022, nella sua abitazione a Castri di Lecce. Grosseto, corriere ucciso sull’Amiata: due ergastoli per l’omicidio di Nicolas Del RioGROSSETO – Si chiude oggi, 30 marzo 2026, con tre pene pesanti, il processo per l’omicidio di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino 40enne il...