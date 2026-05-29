Un ragazzo di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante di educazione tecnica durante le lezioni in una scuola di San Vito Lo Capo. L’episodio è avvenuto mentre l’alunno era in aula e, secondo le testimonianze, l’azione sarebbe stata motivata da una discussione legata a un brutto voto. L’episodio si è verificato anche in diretta social. Il ragazzo non aveva precedenti comportamenti violenti. La scuola ha chiamato le forze dell’ordine.

Non ha mai mostrato un carattere violento e non ha mai avuto un comportamento aggressivo, ma questa mattina un 11enne trapanese, durante le lezioni, si è alzato dal banco e ha cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica. Lo studente avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso il tutto in diretta video su un gruppo Telegram. Lasciando sotto choc i compagni di classe che hanno assistito alla scena, tanto che alcuni si sono sentiti male. L'annuncio su TikTok: «Non incolpatemi per quel che farò» Aveva scritto su TikTok «non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore» l'11enne che stamattina ha cercato di accoltellare l'insegnante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - 11enne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social a San Vito Lo Capo: la rabbia per un brutto voto

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Trapani, 11enne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social

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