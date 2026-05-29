Gigi D’Alessio terrà dieci concerti alla Reggia di Caserta nel 2026, in una residency di grande rilievo. La serie di spettacoli si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi della musica dal vivo in Italia. La notizia arriva dopo il successo del suo recente tour, che ha registrato numeri importanti. La produzione degli eventi ha confermato il coinvolgimento dell’artista in questa lunga serie di esibizioni, che si svolgeranno nel complesso storico.

CASERTA – Il 2026 si conferma un anno straordinario per Gigi D’Alessio. Dopo il trionfo del tour “Gigi Palasport”, che continua a registrare il tutto esaurito in ogni città con raddoppi e triple date, il cantautore è pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: dieci concerti – 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno – in piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta, nell’ambito dell’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere. Un vero e proprio happening con 10 live esclusivi che riuniranno Gigi e il suo pubblico in un unico grande abbraccio: un viaggio musicale che si rinnoverà di sera in sera per condividere canzoni ma soprattutto emozioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 10 concerti alla Reggia di Caserta, D’Alessio protagonista di una residency unica in uno dei luoghi simbolo della musica live in Italia

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