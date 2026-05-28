Zona rossa i volontari con il camper | ?Agganciati 500 giovani Li lasciamo liberi di esprimersi di tirare fuori il loro disagio

Da ilgazzettino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Volontari con un camper stanno visitando la zona rossa per incontrare circa 500 giovani. L’obiettivo è offrire loro uno spazio di libertà e permettere di esprimere eventuali difficoltà o disagio. Il camper si sposta tra le aree interessate, con l’intento di raggiungere i giovani che si trovano in isolamento o in situazioni di disagio. Nessuna altra attività o iniziativa è stata comunicata.

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TREVISO - Girano con un camper per la zona rossa per intercettare i ragazzi in situazioni di disagio o isolamento. Con l’obiettivo di offrire loro un punto di incontro dove essere se stessi, fare amicizia e divertirsi. Sono un punto di riferimento, tanto che i ragazzi, quando non li vedono, chiedono di loro. E così contribuiscono a tenere quei giovani fuori dai guai, occupando il loro tempo con attività più sane e costruttive (giochi, attività sportive, ricreative, musicali e tanto altro). Sono gli operatori di strada del progetto Sconfinamenti, iniziativa di rete avviata nel 2022 che coinvolge 18 partner tra enti pubblici e del terzo settore andando ad agire direttamente sul fenomeno del disagio giovanile emergente negli anni post pandemia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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