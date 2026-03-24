Il grande mistero del Bologna a due facce Fuori è da zona Europa in casa da zona rossa

Da sport.quotidiano.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un virus misterioso che da dicembre contagia i rossoblù ogni volta che mettono piede al Dall’Ara. Sì, proprio lui, il mitico Dall’Ara: quello che fino all’ultimo, interminabile (e inspiegabile) black-out era stato fortino inespugnabile, cassaforte emotiva del popolo rossoblù e insieme trampolino di lancio verso classifiche sontuose. Il ko con la Lazio, ottava caduta nelle ultime dieci gare casalinghe di campionato a far data dal Bologna-Cremonese 1-3 del’1 dicembre, inchioda invece gli uomini di Italiano a una classifica che di sontuoso non ha nulla se è vero che i 42 punti di oggi fanno segnare un raggelante -14 rispetto ai 56 della scorsa stagione dopo 30 giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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