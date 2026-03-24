C’è un virus misterioso che da dicembre contagia i rossoblù ogni volta che mettono piede al Dall’Ara. Sì, proprio lui, il mitico Dall’Ara: quello che fino all’ultimo, interminabile (e inspiegabile) black-out era stato fortino inespugnabile, cassaforte emotiva del popolo rossoblù e insieme trampolino di lancio verso classifiche sontuose. Il ko con la Lazio, ottava caduta nelle ultime dieci gare casalinghe di campionato a far data dal Bologna-Cremonese 1-3 del’1 dicembre, inchioda invece gli uomini di Italiano a una classifica che di sontuoso non ha nulla se è vero che i 42 punti di oggi fanno segnare un raggelante -14 rispetto ai 56 della scorsa stagione dopo 30 giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il grande mistero del Bologna a due facce. Fuori è da zona Europa, in casa da zona rossa

Articoli correlati

Firenze e il quartiere zona rossa: “Novoli è in pericolo, scippi fuori da scuola”. Ora residenti-sentinellaFirenze, 29 gennaio 2026 – Tornava tranquillamente da scuola quando, in via Ulivelli, gli è stato scippato il cellulare dalle mani.

Leggi anche: Empoli e Vinci, 4800 persone evacuate per la bomba da disinnescare: zona rossa, accoglienza, cosa c’è da sapere

Una selezione di notizie su Il grande mistero del Bologna a due...

Temi più discussi: Kimi Antonelli a Bologna tra festa, famiglia e… Fiorello: sarà davvero lui in radio?; Il Paradosso Lozano: da colpo dell'anno del San Diego FC a separato in casa; Guida al weekend: fra i 10 eventi da non perdere; Achille Lauro e il doppio concerto di Bologna: tutto quello che c'è da sapere su biglietti, parcheggio e scaletta.

Il grande mistero del Bologna a due facce. Fuori è da zona Europa, in casa da zona rossaCon la Lazio ottava sconfitta nelle ultime 10 gare al Dall’Ara: un passo indietro ai tempi di Donadoni che arrivò a 9 ko per tre anni di fila ... sport.quotidiano.net

Mistero Rowe: costato 20 milioni ma ancora a zero gol. E il Bologna lo aspettaTra l’anonimato e la gloria ci passa sempre un gol. Lo sta cercando anche Jonathan Rowe, 22 anni, ancora a secco con la maglia del Bologna e in debito di almeno tre pepite con Vincenzo Italiano. Ne ... gazzetta.it

Buongiorno con la prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola x.com

«Io ho fatto solo la quinta elementare. A Monghidoro non c’erano le scuole medie. Mio padre non mi mandò a frequentarle a Bologna perché stava a 42 Km. Diceva: “Ti farò studiare io... E mi faceva leggere. E quando il barbiere di Monghidoro mi portò da una facebook