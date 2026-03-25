Portano a casa cibo per i poveri e a loro danno alimenti scaduti | indagati 10 volontari della Croce Rossa di Cantù

La Procura di Como ha concluso le indagini nei confronti di dieci volontari del Comitato di Cantù della Croce Rossa. I volontari sono accusati di aver consegnato cibo scaduto a persone in difficoltà durante le attività di distribuzione alimentare. Le indagini hanno accertato che gli alimenti forniti ai beneficiari erano oltre la data di scadenza.

La Procura di Como ha chiuso le indagini a carico di 10 volontari del Comitato di Cantù della Croce Rossa. Secondo le accuse, avrebbero sottratto cibo destinato ai poveri e a loro avrebbero consegnato alimenti scaduti o potenzialmente nocivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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