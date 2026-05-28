Nel 2023, il centrocampista polacco Piotr Zielinski ha rivelato di aver rifiutato un’offerta dell’Al-Ahli, club dell’Arabia Saudita, per motivi di carriera. Zielinski ha spiegato di aver preferito puntare sull’Europa e sulla Champions League, rifiutando così i milioni proposti dal club saudita. La scelta è avvenuta prima di firmare con l’Inter.

di Lorenzo Vezzaro Il centrocampista polacco Piotr Zielinski confessa il clamoroso retroscena di mercato vissuto nel 2023 prima di firmare per l’Inter. Un clamoroso retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua carriera. Nell’estate del 2023, Piotr Zielinski è stato a un passo dall’addio all’Italia per cedere alle lusinghe dell’Arabia Saudita: l’Al-Ahli gli aveva offerto ben 15 milioni di euro all’anno, ma il polacco ha scelto l’Inter. Di seguito, tutte le sue dichiarazioni concesse nell’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Prawda Futbolu. IL NO ALL’AL-AHLI «Nel corso della mia carriera ho avuto due o tre occasioni per lasciare l’Italia, ma ho sempre avuto la consapevolezza che qui con la mia fauna stavamo bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski vuota il sacco sul no all’Arabia: «Ho rifiutato i milioni dell’Al-Ahli perché volevo solo l’Europa e la Champions»

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