Il Milan ha perso 1-2 in casa contro il Cagliari, fallendo così la qualificazione in Champions League. Dopo la sconfitta, l'ex allenatore ha commentato che da quando alcune figure sono uscite dal club, le cose sono cambiate. La squadra non è riuscita a conquistare il risultato necessario per qualificarsi alla competizione europea. La partita si è giocata davanti ai tifosi allo stadio di casa.

I verdetti dell'ultima giornata di Serie A hanno sancito un verdetto storico e, per certi versi, drammatico. Mentre la Roma e il Como festeggiano una straordinaria qualificazione in Champions League, il Milan sprofonda all'inferno, costretto ad accontentarsi dell'Europa League insieme alla Juventus. Un suicidio sportivo consumatosi a San Siro, dove i rossoneri – a cui bastava a conti fatti un pareggio – sono stati travolti 1-2 da un Cagliari già salvo. Il vantaggio lampo dopo soli 2 minuti firmato da Alexis Saelemaekers sembrava il preludio a una serata di festa. Invece, la squadra si è sciolta. I gol di Gennaro Borrelli e Juan Rodríguez hanno ribaltato un match in cui il Cagliari ha dominato sotto ogni aspetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan perde la Champions e Capello vuota il sacco: “Da quando non ci sono più loro due …”

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