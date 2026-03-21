Zes unica Errico FI | Dalla Regione 350 milioni per sostenere le imprese e colmare il gap del credito d’imposta

La Regione ha annunciato un investimento di 350 milioni di euro destinato a un fondo regionale che mira a rafforzare la capacità di investimento delle imprese campane e a sostenere la Zes unica. La somma sarà utilizzata per aiutare le imprese a colmare il gap del credito d’imposta e migliorare la loro capacità di investimento. La decisione riguarda specificamente le risorse destinate a questa iniziativa.

Tempo di lettura: 2 minuti Un fondo regionale da 350 milioni di euro per rafforzare la capacità di investimento delle imprese campane e sostenere concretamente l’efficacia della Zes unica. È questa la proposta contenuta in uno degli emendamenti presentati dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico al disegno di legge di stabilità 2026-2028 della Regione Campania. Nel dettaglio, l’iniziativa prevede l’istituzione del “Fondo regionale di cofinanziamento del credito d’imposta Zes unica 2025”, con l’obiettivo di coprire la quota residua del credito d’imposta non finanziata dalle risorse statali. Una misura che punta a dare continuità e piena operatività agli incentivi per gli investimenti produttivi nelle aree del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Zes unica, Errico (FI): “Dalla Regione 350 milioni per sostenere le imprese e colmare il gap del credito d’imposta” Articoli correlati Leggi anche: Zes unica, nuove aliquote per il credito d’imposta del settore agricolo Super Zes, dalla Regione 200 milioni per sostenere gli investimenti delle imprese sicilianeLa giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 200 milioni di euro destinati alla Super Zes in Sicilia, utilizzando le risorse complementari del... Tutto quello che riguarda Dalla Regione La Zes unica. Zone franche, ecco la mappaLe Marche nella Zes unica, atto secondo. La giunta regionale ha infatti approvato le linee di indirizzo che avviano il percorso per l’istituzione delle cosiddette Zone franche doganali intercluse (Zfd ... ilrestodelcarlino.it Zes unica e credito d'imposta: la Regione chiede a Bruxelles di cambiareAllargare al maggior numero possibile di imprese il credito d'imposta garantito dalla Zes Unica. Con questo obiettivo, la Regione Marche sta predisponendo una proposta di aggiornamento della Carta ... rainews.it