Credito d'imposta ZES Unica scadenza il 30 maggio | chi può richiedere il bonus per il Sud e come
Scade il 30 maggio la possibilità di richiedere il credito d’imposta per le ZES Unica, destinato agli investimenti nel Sud, Marche e Umbria. La misura permette di ottenere un bonus fiscale per le imprese che effettuano investimenti nelle zone economiche speciali. La richiesta può essere presentata online, seguendo le procedure stabilite. Le aziende interessate devono rispettare i requisiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
Ultimi giorni per richiedere il bonus sugli investimenti nel Mezzogiorno, esteso anche alle Marche e all'Umbria. Dal dettaglio sulle spese ammesse e i settori esclusi, fino alla scadenza decisiva del 30 maggio 2026: ecco le regole da seguire per non perdere l'agevolazione fiscale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Credito d'Imposta ZES 2026: Fino al 70% per Acquistare il Capannone (Macchinari e Impianti Inclusi)
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ZES Unica 2026: il 30 maggio scade la comunicazione preventiva per accedere al credito d’imposta Il mese di maggio rappresenta un passaggio cruciale per le imprese interessate alle agevolazioni della ZES Unica. Come evidenziato da finanzAgevolata.co facebook
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